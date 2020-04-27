هل ينجح بيراميدز فى استنساخ قصة نجاح الأهلى بالموسم الجديد؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى بيراميدز يرتب أوراقه لتقديم موسم الظفر بأول بطولة فى تاريخه، فى ظل تعاقداته القوية والتى يغلب عليها طابع الصفقات الأهلاوية، فى محاولة للاستعانة بخبرة نجوم القلعة الحمراء لاستنساخ التجربة الأهلاوية فى التكويش على البطولات.

وبات نادى بيراميدز متخصصاً فى ضم نجوم النادى الأهلى، وذلك بعد التقارير التى تؤكد وجود مفاوضات بين الفريق السماوى ورمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى وصانع ألعاب هيدرسيفلد الإنجليزى المعار للقلعة الحمراء لنهاية الموسم، فضلا عن اقتراب شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى من إعلان انتقاله بشكل رسمى لبيراميدز، بالإضافة لانضمام الجوكر أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى للفريق السماوى بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوت ليتواجد مع نجم القلعة الحمراء السابق عبد الله السعيد .

ونجحت جميع محاولات فريق بيراميدز فى إغراء نجوم الأهلى بالأموال للاستفادة من خدماتهم، حيث فاق العرض المقدم من القلعة الحمراء فى صفقة أحمد فتحى 23 مليون جنيه، حيث عرض الأول 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد للتعاقد 3 مواسم.

فيما كان عرض الأهلى لأحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مقتصرا على 11 مليون فقط فى الموسم الواحد لمدة موسمين بإجمالى 22 مليون جنيه إلى أن بيراميدز عرض 45 مليون جنيه وفى النهاية حسم اللاعب حسم أمره ورفض التجديد ووقع لبيراميدز 3 سنوات.

ويعد فتحى من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.

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فى يناير 2019 انضم عبد الله السعيد لاعب فريق الأهلى السابق وأهلى جدة السعودى إلى فريق بيراميدز، فى مفاجأة للأهلاوية، خاصة أنه شارك فى نفس اليوم فى مباراة الأحمر أمام فريقه الجديد بالدوري وسجل هدفا وصنع آخر.

كما أحدث عبدالله السعيد ضجة في الكرة المصرية عندما كان لاعبًا في صفوف النادي الأهلي وقام بالتوقيع لصفوف الزمالك الأمر الذى ترتب إعلان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عرض اللاعب للبيع وانتقل اللاعب بعدها لصفوف أهلي جدة السعودي، قبل أن يعود إلى براميدز.

وفضل شريف إكرامى التعاقد مع بيراميدز لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، بعد أن قرر الرحيل عن الرحيل عن الأهلي بالاتفاق مع لجنة التخطيط، التى قررت عدم تجديد عقده الذى ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

كانت العروض المحلية والخارجية على شريف إكرامي من الإسماعيلى وسموحة والجونة، إلا أنه استقر على الانضمام لنادى بيراميدز من بداية الموسم

ويعد اكرامى أحد الأعمدة الأساسية فى الاهلى بعد المسيرة الطويلة التى قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، والتى تصل إلى 10 سنوات، قدم خلالها الكثير وحقق خلالها الكثير من البطولات مع الفريق، الا انه وخلال الاسابيع الماضية أكد استقر على الانتقال إلى بيراميد بعد أن رفض الاستمرار لعدم مشاركته فى المباريات قبل فترة التوقف الحالية، فى ظل اعتماد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر على زميله محمد الشناوي.

ليصبح السؤال الأهم في الوسط الكروى هل تنجح الكتيبة الأهلاوية في بيراميدز في استنساخ روح الأهلى في صفوف الفريق السماوى تحت شعار الانتقام وكتابة تاريخ جديد لبيراميدز؟.