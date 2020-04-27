شكرا لقرائتكم خبر عن المصيف فى زمن كورونا.. جنش يعتمد على تطبيقات الهاتف لاصطحاب ابنته إلى البحر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، على تطبيقات الموبايل، من أجل جلب متعة المصيف إلى المنزل فى ظل حظر التجول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين حول العالم على البقاء فى منازلهم.
ونشر جنش فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام مع ابنته وكان البحر فى خلفيته وعلق عليه "خليك فى البيت".
كما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.
ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.
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