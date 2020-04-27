شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى يستعيد ذكريات انضمامه للزمالك بصورة مع مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عمرو زكي، نجم هجوم نادي الزمالك ومنتخب مصرالسابق، ذكريات انضمامه للقلعة البيضاء بعد رحلته الاحترافية في روسيا، بصورة مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي.وعلق عمرو زكي على الصورة قائلاً، "من المطار للاستاد.. أول يوم في الزمالك 2006".



عمرو زكى ومرتضى منصور

وبعد كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر وتوج بها منتخب الفراعنة خلال عام 2006، ذاع صيت عمرو زكي نجم هجوم المنتخب آنذاك وفريق إنبي، ليتصارع الأهلي والزمالك على ضمه في ظل احترافه بالدوري الروسي.

وقال البلدوزر كاشفاً كواليس تلك الفترة، "لم أتأقلم مع الأجواء في روسيا، وحدثني عدلي القيعي الذي أراد استقدامي على سبيل الإعارة لمدة موسمين للأهلي، لكن النادي الروسي رفض مبدأ الإعارة، وعرض على الأهلي ضم أبو تريكة والحصول على أموال أيضا".

وأضاف زكي: "أنا زملكاوي قبل كل شيء، الأهلي كيان كبير، أشجعه دائما عندما يلعب باسم مصر، ولكني زملكاوي وأنتمي للزمالك على الرغم من أن معظم أصدقائي من الأهلي، وقتها استطاع الزمالك أن ينهي الاتفاق مع لوكوموتيف، وبالفعل استقبلني مرتضى منصور.. أذكر أنني خرجت يومها من المطار مرتديا قميص الزمالك، وذهبت إلى الملعب مباشرة، إذ كانت هناك مباراة بين الزمالك والمقاولون العرب بكأس مصر، حينها صرح مرتضى منصور: (هناخد عمرو ولو برجل واحدة)، وذلك ردا على ما روجه الإعلام بشأن إصابتي".