شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أيمن نجم يد الزمالك يستغل حظر كورونا فى التقرب إلى العائلة والجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كريم أيمن، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك ومنتخب مصر، عن برنامجه اليومى فى شهر رمضان أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كريم أيمن، لـ"الخليج 365"، أستغل وقت الحظر فى ممارسة عدد من الأنشطة، خاصة التدريبات المنزلية بعد الإفطار .

وأضاف أيمن أنه يستغل فترة الحظر خاصة فى شهر رمضان فى قضاء أكبر وقت مع العائلة للتقرب أكثر، مشيرا إلى أنه يحرص على الجرى أيضا للحفاظ على اللياقة البدنية .

Advertisements

وبعد إعلان مجلس الوزراء تجديد حظر التجوال وإعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف مايو وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.