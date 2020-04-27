مدير بارما يتحدث لمصراوي عن.. "رجال" النادي.."سن" ميسي.. وصلاح العبقري

محمد اسماعيل - القاهرة - مازالت أصداء فيروس كورونا تُلقي بظلالها على مختلف أندية العالم، وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا بسبب الوباء الذي أجبرها على الدخول في الحجر الصحي.

ورغم الإعلان بشكل رسمي عن موعد عودة التدريبات الفردية في الثامن من مايو المقبل بجانب مطالبات الأندية ومسئولي الاتحاد الايطالي باستكمال الموسم إلا أن الغموض مازال يتحكم في زمام الأمور، ولا يملك أحد اتخاذ قرار عودة المباريات والدوريات المحلية، فالوضع مازال معلقا ومن الصعب حسم الموقف بشكل نهائي.

الخليج 365 تواصل مع دانييلي فوجياني، المدير الرياضي لنادي بارما الإيطالي للحديث عن وضع الأندية في ظل أزمة كورونا، وهل يقبل النادي بقرار عدم استكمال الموسم إذا تأزم الوضع مجددا، وكيف ستتغير الأوضاع بعد كورونا؟

بداية، كيف ترى الوضع الحالي في إيطاليا بالتزامن مع فيروس كورونا؟

-ليس من السهل رؤية كرة القدم في هذا الوضع، نحن نقاتل ضد هذا الوباء، علينا أن ننتظر ما ستقره الحكومة الإيطالية والاتحاد الايطالي بشكل نهائي.

في رأيك، هل من المحتمل أن تستأنف منافسات كرة القدم أم يُلغي الموسم؟

-لا أستطيع تحديد ذلك، ما نتمناه فقط في الوقت الحالي هو أن يصبح الجميع بخير وتقل عدد الإصابات والوفيات في الدولة، بعد ذلك سنرى ما يمكن فعله.

في حالة صعوبة إكمال الموسم، هل تؤيد قرار تتويج يوفنتوس باللقب؟

-لا أعرف ما إذا كان هذا هو الشيء الصحيح أم لا، ليس لي أن أقول، البطولة توقفت لسبب جاء من العدم، وبطريقة ما لا يمكن السيطرة عليه، ننتظر قرار السلطات.

ما الذي سيتغير في عالم كرة القدم بعد أزمة كورونا؟

-بالتأكيد، ستتغير الكثير من الأشياء، العديد من الفرق تواجه صعوبات في الوقت الحالي وأعتقد أن الأمور ربما ستكون أسوأ، أتمنى أن يتحلى الجميع بالقوة والإرادة من أجل الاستمرار في تقديم عمل جيد.

وماذا عن وضع نادي بارما في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس؟

-بارما يعاني اقتصاديا من هذه الأزمة مثل أي نادٍ آخر، واجهنا صعوبات خلال المواسم السابقة، كان أبرزها الكفاح من أجل العودة للدوري الايطالي (سيريا آ)، أبلينا بلاء حسنا هذا الموسم.

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تبرع لاعبو النادي برواتبهم (لمدة شهر واحد) في محاولة لمساعدة النادي، فهل كانت هناك أي مطالبات رسمية للاعبين كما في إنجلترا؟

-لقد تبرع الفريق بأكمله برواتبهم، كما تبرعت بصفتي مدير رياضي للنادي، نفس الأمر بالنسبة للمدرب، لدينا مناخ جيد من التعاون، تفهم اللاعبون الوضع ، وهذا يظهر أنهم رجال قبل كونهم لاعبين.

هل هناك اقتراح لتخفيض أجور اللاعبين؟

-الجميع يعاني تحت مظلة الوباء وبالتأكيد ستحدث بعض التنازلات من قبل الأطراف كلها، نعم تحدثنا مع اللاعبين بشأن هذا المقترح، وأظهروا ردة فعل جيدة، نمتلك رجال في بارما قبل كونهم لاعبين.

بالنسبة لأسعار للاعبين خلال الصيف، هل تعتقد أن كورونا ستؤثر على قيمتها التسويقية أم لا؟

-نعم ، أعتقد أن هذا الموقف سيؤثر على كل شيء، الأمور لن تعود مثلما كانت وعلى الجميع تفهم الموقف بشكل جيد والتعامل على هذا الأساس، لنبدأ من جديد، تلك التجربة يجب أن تجعلنا أقوى.

بعد إصابة بعض لاعبي كرة القدم بالفيروس ، ما هي الاحتياطات التي اتبعها النادي لحماية لاعبيه؟

- كنا نتخذ بعض الاحتياطات حتى قبل انتشار الفيروس، وقبل تأزم الوضع في الدولة قمنا بتعليق التدريبات، وتعقيم جميع المرافق وإخضاع اللاعبين للعزل المنزلي.

بعيدا عن كورونا، هل تعرف شيئا عن كرة القدم المصرية؟

- لا أعرف الكثير عن كرة القدم المصرية ، لديّ صديق يمتلك مطعما في ميلانو يتحدث عنه في كثير من الأحيان.

هل تابعت فترة تواجد محمد صلاح في فيرونتينا وروما؟

-نعم تابعته بشكل جيد، قبل انتقاله إلى ليفربول كان أحد العناصر المهمة في صفوف فيرونتينا ثم روما، الآن أصبح برفقة فريق يورجن كلوب، مو لاعب عبقري لديه طموح كبير ويستحق المكانة التي وصل إليها".

تحدث موراتي مدرب إنتر السابق ، قبل عدة أسابيع عن حلمه المشروع في جعل ميسي ينضم إلى الفريق، هل تتوقع أن يتحقق هذا الحلم؟

- قدم كريستيانو رونالدو أداءً جيدًا لكرة القدم الإيطالية ، ليس فقط من الناحية الفنية ولكن أيضًا من حيث المتعة، أعتقد إذا انضم ميسي إلى الكالتشيو أيضًا فإنه سيرفع مستوى كرة القدم الإيطالية أكثر، ولكن مع الأسف هؤلاء اللاعبين أصحبوا كبار في السن، وعلينا البحث عن المواهب الجديدة.