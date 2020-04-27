مقترح "فندقي" لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن هناك مقترح تتم مناقشته حاليا مع فرق الدوري الإنجليزي بشأن عودة بريميرليج.

وكان الاتحاد الإنجليزي بالاتفاق مع رابطة الدوري قد أعلنا عن تمديد فترة تعليق المباريات حتى نهاية الشهر الجاري بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وتعمل معظم الدول على إيجاد حلول لاستكمال الموسم المحلي بناء على توصية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا).

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن هناك اقتراح بوضع الفرق في عزل بأحد الفنادق لمدة 6 أسابيع، حتى إكمال باقي المباريات المتبقية في الموسم.

وفي حالة الاستقرار على تنفيذ هذا القرار، فإن الفريق المضيف سيحجز نصف الفندق، بينما يحجز الفريق الضيف النصف الآخر، وعقب نهاية المباراة سيتم تنظيف غرف الفريق الضيف عقب مغادرة الفندق.

وأضافت "ميرور" أن الأندية ترغب في اللعب على ملاعبها، لكن قد يتم اللعب على ملاعب محايدة للحفاظ على اجراءات السلامة.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط على التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.