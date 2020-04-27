ألفان راتب شهري.. كواليس عقد أيمن يونس "الأعلى" بين لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- على البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

يلا كورة خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

وكشف أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، عن كواليس تعاقده مع القلعة البيضاء قبل حوالي 30 عام، حين تم التوقيع معه بعقد اعتبره الأعلى بين لاعبي القلعة البيضاء.

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وتابع:" اول سنة تعاقدي مع الزمالك في عام 1990 حصلت على اعلى فئة مع الفريق و كانت 35 ألف جنيه، والأهلي كان يمنح لاعبيه الأعلى فئة 30 ألف جنيه".

ويؤكد لاعب الزمالك أن الأوضاع المالية في تلك الفترة كانت مختلفة عن الآن في كل شيء، كمثال أن متوسط عقد "شقة" كان يقدر بـ 60 ألأف جنيه في ارقى الأحياء بالقاهرة.

وأشار إلى أن المكافآت الشهرية كان في حدود 3 آلاف جنيه، والمرتب الثابت للاعبين ما بين ألفان إلى 3 الاف جنيه، مؤكدا أن تلك القيمة كانت مقبولة لحد ما في ظل عدم أجواء احتراف كالوقت الحالي.