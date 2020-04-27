هيثم عرابي: أتمنى عدم رحيل صالح للزمالك.. ويطرح حلاً للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

عبّر هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عن رغبته في عدم رحيل صالح جمعة لصفوف المنافس وتحديدًا نادي الزمالك نظرًا لاستبعاد اللاعب من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأضاف عرابي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الإثنين :"على المستوى الشخصي أنا مقتنع بصالح جمعة، لكن أتمنى خروج صالح جمعة على سبيل الإعارة خاصة بعد تصريحات المدرب عنه".

وعن عدم استطاعت صالح جمعة في الانتقال للزمالك نظرًا لغيابه منذ فترة، رد عرابي :"مين قال الكلام ده؟، هل يقدر يجي موهبة زي صالح كل فترة؟".

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وتابع :"من الممكن أستخدم صالح جمعة وأستفيد منه تجاريًا من خلال إعارته كل عام إذا لم أستطع الحصول على المطلوب منه، لكن لا يُفضل الانتقال للمنافس والاستفادة منه".

ووجه هيثم عرابي رسالة لصالح جمعة في نهاية حديثه :"أتمنى من صالح أن يرفع هاتفه ويسأل عن الذي سبقوه ماذا حققوا".

رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعلن في أكثر من مناسبة أن صالح جمعة بعيد عن حساباته الفنية مطالبًا بخروج اللاعب للرحيل نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

وكان صالح جمعة انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من إنبي في صيف موسم (2015 -2016) حيث خاض اللاعب فترة على سبيل الإعارة وتحديدًا مع فريق الفيصلي السعودي خلال تواجده مع القلعة الحمراء.