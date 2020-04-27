تايمز تضع جدول زمني محتمل لعودة بريميرليج.. وتحدد موعد الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وضعت صحيفة "تايمز" البريطانية جدول زمني متوقع لعودة منافسات الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التعليق التي امتدت إلى ما يزيد على شهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتماشيا مع خطط رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي في استكمال منافسات بريميرليج من المنتظر أن تعود المباريات مع أوائل شهر يونيو المقبل مع السماح بفترة استعداد لمدة 3 أسابيع.

وتزعم الصحيفة أيضًا أنه من المرجح أن يتم لعب المباريات الـ 92 المتبقية في عدد محدود من الأماكن المحايدة، لضمان الآمان والسلامة.

وفيما يلي الجدول الزمني لعودة الدوري بحسب "تايمز":

الإثنين 27 أبريل: أرسنال أول فريق يعود للتدريب.

يخوض اللاعبون تدريبات فردية، ويمتلك النادي عشر ملاعب في مجمع تدريب لندن كولي.

الجمعة 1 مايو: اجتماع رابطة الدوري الممتاز لمناقشة عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو ، وفترة الانتقالات.

الخميس 7 مايو: تخفيف محتمل لإجراءات الإغلاق الحكومية.

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الجمعة 15 مايو: اجتماع نهائي لرابطة الدوري الممتاز لوضع خطط العودة للعمل.

الإثنين 18 مايو - الأحد 7 يونيو: تعود أندية بريميرليج إلى التدريب مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لمدة ثلاثة أسابيع قبل استكمال المباريات.

الإثنين 8 يونيو - الإثنين 27 يوليو: تستأنف المباريات خلف الأبواب المغلقة (92 مباراة رائعة خلال ثمانية أسابيع)، كما يمكن استكمال مباريات كأس الاتحاد المتبقية.

الإثنين 3 أغسطس - الجمعة 21 أغسطس: بعد استراحة لمدة أسبوع، يستعد اللاعبون للموسم الجديد ما بين أسبوع وأربعة أسابيع.

الأحد 9 أغسطس - السبت 29 أغسطس: الانتهاء من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في فترة مدتها 3 أسابيع.

السبت 22 أغسطس: موعد محتمل لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز مع التخطيط للمسابقات المحلية والأوروبية كالمعتاد.

السبت 29 أغسطس: نهائي دوري أبطال أوروبا في اسطنبول.

السبت 12 سبتمبر: تاريخ محتمل آخر لانطلاق موسم 2020-2021 ولكن مع خطط أقصر في الدوري والكأس.