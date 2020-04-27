ما علاقة رضا عبد العال بالقميص رقم 4؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:
لماذا قد يرتدي لاعب ينشط في مركز صانع الألعاب القميص رقم (4).. الإجابة لم تكن صعبة بالنسبة لرضا عبد العال:"فاروق جعفر كان قدوتي وكنت أريد أكون مثله".
لكن لم يكن الحصول على الرقم 4 سهلاً بالنسبة لـ "صاحب أغلى صفقة في عهده".. رضا عبد العال يروي لمصراوي قصته مع القميص 4 ضمن سلسلة #سر_الرقم.
رضا عبد العال حين انضم لصفوف الزمالك كان محمد حلمي يرتدي القميص رقم 4 فذهب له ليسأله عن إمكانية الجصول عليه:"قالي مافيش مشكلة لما أبطل خد الرقم".
اشتهر رضا بقميص رقم 15 مع الزمالك حتى أصبح القميص رقم 4 مُتاحًا"جيت أخد الرقم لقيت خالد الغندور عاوزه فسبته ليه"، هذه المرة لم يحصل ـ أحد نجوم القلعة البيضاء ـ على القميص طواعية:"لقيت رقم 15 ماشي معايا والناس قالتلي اتشهرت بيه فكمل".
رضا ـ الذي لعب لصالح الزمالك 6 مواسم شهدت تألقه ـ انتقل لصفوف الأهلي موسم 92/93 كأغلى صفقة انتقال مقابل مليون جنيه حينها.
ولكن رضا لم يتعامل مع الأمر من منطلق أنه الأغلى فكان يرتدي القميص رقم 4 خالد جاد الله فتركه له ثم حصل على رقم 4 حين ارتداه هادي خشبة ـ الذي حصل بعدها على رقم 20 ـ واستمر به حتى اعتزل الكرة.. هذه كانت قصة الرقم 4 وانتظروا حلقة يوم غد عن صاحب الرقم 5.
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