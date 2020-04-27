فابيو كابيلو يوجه نصيحة صادمة إلى لاوتارو مارتينيز

وجه الإيطالي فابيو كابيلو المدير الفني السابق لفريق ريـال مدريد الإسباني، النصح إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، بشأن سعي نادي برشلونة للحصول على خدمات اللاعب.

وقال كابيلو في تصريحات للصحافة الإيطالية اليوم الإثنين، أن على لاوتارو البقاء في إنتر ميلان الفترة المقبلة، وعدم التفكير كثيراً في مفاوضات برشلونة، إذا أراد النجاح في مسيرته القادمة.

وألمح كابيلو، إلى أن المبالغ الهائلة في سوق الانتقالات لن تتم كثيراً الفترة المقبلة خاصة بعد تداعيات

وأضاف، أنه في حال انتقاله إلى برشلونة فمن الوارد أن يكون لاعباً بديلاً مع الفريق الكتالوني ويصبح تأثيره أقل مع الوقت، على العكس إذا قرر البقاء مع الإنتر تحت قيادة أنطونيو كونتي والذي له الفضل في تطوير مستوى مارتينيز وجعله محل صراع من كبار أندية أوروبا. البقاء في إنتر ميلان الفترة المقبلة، وعدم التفكير كثيراً في مفاوضات برشلونة، إذا أراد النجاح في مسيرته القادمة.وألمح كابيلو، إلى أن المبالغ الهائلة في سوق الانتقالات لن تتم كثيراً الفترة المقبلة خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد وأضاف، أنه في حال انتقاله إلى برشلونة فمن الوارد أن يكون لاعباً بديلاً مع الفريق الكتالوني ويصبح تأثيره أقل مع الوقت، على العكس إذا قرر البقاء مع الإنتر تحت قيادة أنطونيو كونتي والذي له الفضل في تطوير مستوى مارتينيز وجعله محل صراع من كبار أندية أوروبا.

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