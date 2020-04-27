الشطرنج ينظم بطولة اون لاين للسيدات

ينظم الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي بطولة البليتز الاولى للفتيات اون لاين . وياتي تنظيم البطولة بعد النجاح الذي حققته بطولة البليتز الاولى للرجال و حرصا من الاتحاد ورئيسة النشاط النسائي الدكتورة منى اللبودي على مشاركة اللاعبات في الأنشطة اون لاين خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار فيروس

يشرف على البطولة مراد انور مدير مسابقات الاونلاين والمنسق العام الحكم الدولي مها محمود وهالة عبد الوهاب مسؤلة العلاقات العامة .

وتقام البطولة بالنظام السويسري ..من ٧ جولات و الاشتراك فيها مجاني لجميع الأعمار .

النشاط النسائي الدكتورة منى اللبودي على مشاركة اللاعبات في الأنشطة اون لاين خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا يشرف على البطولة مراد انور مدير مسابقات الاونلاين والمنسق العام الحكم الدولي مها محمود وهالة عبد الوهاب مسؤلة العلاقات العامة .وتقام البطولة بالنظام السويسري ..من ٧ جولات و الاشتراك فيها مجاني لجميع الأعمار .

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