الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ يطالب بحسم التجديد لمانويل نوير

طالب أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إدارة النادي بسرعة حسم التجديد للحارس الدولي مانويل نوير، تقديراً لدوره التاريخي مع منتخب بلاده وبايرن ميونيخ.
قال الرئيس الفخري في تصريحات نقلتها الصحافة الألمانية، أن مانويل نوير صاحب الـ34 عاماً لا يزال قادراً على تقديم المزيد، معتبراً إياه الحارس الأفضل في العالم
كانت إدارة النادي البافاري قد حسمت التعاقد مع حارس فريق شالكة ألكسندر نوبل، لدعم مركز حراسة المرمى.
وينتهي تعاقد نوير مع ناديه بختام الموسم المقبل، وتدور بينهما مفاوضات حالياً بشأن تجديد التعاقد.
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