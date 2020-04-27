أهلي جدة يطبق قرار الفيفا بشأن تمديد عقود اللاعبين

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تطبيقه لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والخاص بتمديد عقود اللاعبين ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا الراهنة.

وأكد النادي السعودي أنه سيؤجل مفاوضاته مع بعض اللاعبين بالفريق أمثال مهند عسري وسلمان المؤشر وياسر المسيليم، حتى يتم الانتهاء من منافسات الموسم الجاري حسب توصيات الاتحاد الدولي للعبة.

وتشد منافسات الكرة

حسب توصيات الاتحاد الدولي للعبة.وتشد منافسات الكرة السعودية توقفاً تاماً من شهر مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية الراهنة، ولم يحدد مسؤولي الرياضة موعد مبدئي لاستكمال المنافسات حتى الآن، بالرغم من تخفيف بعض القيود بالمملكة.

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