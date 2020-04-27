بايرن ميونيخ يلمح إلى رغبته في عدم استمرار كوتينيو

أبدى نادي بايرن ميونيخ الألماني، نيته في عدم حسم التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو والمعار من فريق برشلونة الإسباني، بسبب عدم الاقتناع بجهود اللاعب والتأثر الإقتصادي بتداعيات فيروس كورونا المستجد.
ونقلت الصحافة الألمانية، تصريحات المدير الرياضي للبايرن
ولم يشير المدير الرياضي في تصريحاته إلى موقف كوتينيو من الاستمرار مع الفريق عقب انتهاء فترة إعارته، الأمر الذي يوضح رغبة مسؤولي البايرن في عدم تفعيل خيار شراء اللاعب بصفة نهائية من برشلونة.
ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارة اللاعب بنهاية شهر يونيو المقبل.
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