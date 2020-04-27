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بايرن ميونيخ يلمح إلى رغبته في عدم استمرار كوتينيو

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أبدى نادي بايرن ميونيخ الألماني، نيته في عدم حسم التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو والمعار من فريق الإسباني، بسبب عدم الاقتناع بجهود اللاعب والتأثر الإقتصادي بتداعيات .
ونقلت الصحافة الألمانية، تصريحات المدير الرياضي للبايرن

والتي أكد فيها تطلع بايرن ميونيخ لضم لاعب دولي من أجل قيادة الفريق المرحلة المقبلة بالرغم من أن سوق الانتقالات المقبل سيشهد تحركات محدودة نتيجة لتأثر الأوضاع المالية في جميع الأندية.
ولم يشير المدير الرياضي في تصريحاته إلى موقف كوتينيو من الاستمرار مع الفريق عقب انتهاء فترة إعارته، الأمر الذي يوضح رغبة مسؤولي البايرن في عدم تفعيل خيار شراء اللاعب بصفة نهائية من برشلونة.
ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارة اللاعب بنهاية شهر يونيو المقبل.
 
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