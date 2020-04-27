قميص مارادونا يدعم متضرري كورونا في إيطاليا

أعلن تشيرو فيرارا، لاعب المنتخب الإيطالي السابق، بيع القميص الخاص بأسطورة الأرجنتيني مارادونا، عبر مزاد علني بقيمة 55 ألف يورو من أجل مساعدة متضرري كورونا في مدينة نابولي.

قال اللاعب الإيطالي السابق، إنه حزين للغاية لفراق هذا القميص الذي يحمل معه ذكريات طيبة، بعد أن حصل عليه عقب لقاء ودي جمع الأرجنتين وإيطاليا في عام 1987، لكن العامل الأهم

أن هذا القميص كان سبباً في دعم نابولي لمواجهة الأزمة الحالية.وعبّر مارادونا، عن سعادته الشديدة بهذا الأمر، قائلاً: "لقد تشرفت بالمساعدة الإنسانية في ذلك التوقيت، إنه أمر رائع".وتم توجيه المبلغ العائد من المزاد إلى إحدى الجمعيات الخيرية الإيطالية.