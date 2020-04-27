رياضة | وكيل الموهبة البرازيلية يتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل الموهبة البرازيلية يتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فاجنر ريبيريو وكيل اللاعب إيجور جوميز عن إمكانية انتقال صانع ألعاب ساو باولو إلى ريال مدريد في المستقبل.

ساهم جوميز بثلاثة أهداف من 31 مباراة في جميع المسابقات منذ اقتحامه تشكيلة الفريق الأول في ساو باولو.

يُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أدى إلى اهتمام ريال مدريد، واعترف ريبيريو بأنه سيقضي على فرصة التفاوض على صفقة مع المرينجي.

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وقال ريبيريو في حديث مع قناة "فوكس سبورتس": "أعمل مع إيغور منذ أن كان عمره 12 عامًا. إنه على رادار جميع الأندية الكبرى في أوروبا، إنه لاعب في ساو باولو وهو نوع مختلف من لاعب.

وتابع:"لديه هذا النوع من الأسلوب الذي يقدرونه في أوروبا: يسجل الأهداف ، ويبدأ التحركات ، ويساعد، إنه لاعب كامل كان هناك حديث عن أن مدريد يريده لكنني قلت إنه لم يكن الوقت المناسب للحديث عن ذلك .

وأكمل"لكن لدي حلم أن آخذه إلى بيرنابيو في يوم من الأيام، أحب ريال مدريد كنادي، إذا سنحت الفرصة ، فسأفعل ذلك بسرور."

يذكر أيضًا أن برشلونة وإشبيلية وأياكس يفكرون في ضم جوميز، الذي لا يزال لديه أقل من ثلاث سنوات متبقية في عقده.