رياضة | طبيب كروي أسباني:"سنرى كرة قدم مختلفة بعد عودة النشاط الرياضي"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب كروي أسباني:"سنرى كرة قدم مختلفة بعد عودة النشاط الرياضي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رافاييل راموس، رئيس رابطة أطباء فرق كرة القدم في إسبانيا، إنه يجب تعقيم كل الكرات والملاعب عند استئناف المنافسات بعد فترة التوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفًا إن كرة القدم ستعود بشكل مختلف عندما تنتهي فترة التوقف الحالية غير المحددة.

وأوضح راموس :"كل المواد المستخدمة، ومنها الملعب والكرات سيجرى تعقيمها قبل المباراة وبعدها وكذلك بين الشوطين، بذلك سيكون من الصعب انتقال العدوى خلال اللعب بكرة معقمة على ملعب معقم."

وذكر رئيس رابطة أطباء فرق كرة القدم في إسبانيا، أنه قد تضطر الفرق لتطبيق استراتيجيات دفاعية وهجومية مختلفة في اللعب، طبقا للبروتوكولات المحددة للمباريات.

Advertisements

وقال راموس :"في البداية لن يكون هناك الاتصال الجسدي المعتاد بين اللاعبين، سنرى نوعًا مختلفًا من كرة القدم، كل شيء سيكون مختلفًا شيئًا ما، واللاعبون لن يقفوا أمام بعضهم البعض في أركان الملعب".

ويعمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني والمجلس الرياضي الإسباني على وضع خطة لاستئناف منافسات كرة القدم، المتوقفة لفترة غير محددة، وذلك عند الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

وطبقًا للبروتوكول الذي قدمته رابطة الدوري الإسباني، يتم إخضاع كل لاعب لفحص فيروس كورونا، وهو ما قد يمثل مشكلة نظرًا لأن إسبانيا لا تشهد وفرة في مستلزمات إجراء الاختبارات.

ويذكر أن إسبانيا سجلت أكثر من 22 ألف و900 حالة وفاة بسبب عدوى( كوفيد-19)، بينما سجلت أكثر من 220 ألف إصابة، علما بأن معدل الإصابات اليومي بدأ في التراجع.

وتعتزم الحكومة الإسبانية تخفيف قيود الإغلاق العام اعتبارا من الثاني من مايو، حيث ستسمح للمواطنين بممارسة الرياضة في الخارج وبشكل فردي لمدة ساعة واحدة يوميا، وذلك بشرط استمرار تراجع معدل الإصابة.