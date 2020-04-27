رياضة | ميسي يفاوض لاوتارو مارتينيز بنفسه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يفاوض لاوتارو مارتينيز بنفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسباني على إجراء اتصال هاتفي بمواطنه الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي لإقناعه بالانتقال إلى قلعة كامب نو.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المكالمة الهاتفية بين الثنائى تضمنت رغبة ميسى فى انتقال لاوتارو مارتينيز لصفوف برشلونة في ظل الحاجة الشديدة لمهاجم لتعويض إصابة لويس سواريز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسى لديه قناعة بقدرات لاوتارو منذ أكتوبر 2019، حينما لعب برشلونة مع إنتر ميلان فى كامب نو واستطاع مارتينيز أن يسجل هدفًا فى الدقيقة الثانية.