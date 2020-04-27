رياضة | فايلر يفاضل بالفيديو بين الأجانب المرشحين لقيادة هجوم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يفاضل بالفيديو بين الأجانب المرشحين لقيادة هجوم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في تجهيز عدد من شرائط الفيديو الخاصة ببعض اللاعبين الأجانب، لترشيحهم للجهاز الفني للتعاقد مع أحدهم بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في التعاقد مع عدة صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق مع بداية الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يقوم توفيق، بترشيح لاعب مهاجم ثم يتم عرضه على فايلر، للبت في أمره سواء بالموافقة على التعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويحاول فايلر، في إيجاد حلول بديلة في مركز صانع الألعاب، خاصةً أنه لا يوجد سوى محمد مجدي قفشة في هذا المركز، بعدما قرر رحيل صالح جمعة عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.