رياضة | المقاولون العرب يصدم الأهلي والزمالك بسبب نجمه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يصدم الأهلي والزمالك بسبب نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة المقاولون العرب استقر على عدم رحيل طاهر محمد طاهر نجم الفريق إلى أي نادي داخل مصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن إدارة المقاولون العرب استقرت على بقاء طاهر محمد طاهر مع الفريق في الموسم المقبل وعدم انتقاله إلى أي نادي محلي سواء للأهلي أو الزمالك وذلك في ظل الرغبة في المنافسة على المراكز الأولى في بطولة الدوري الممتاز والعودة من جديد للمشاركة في البطولات الإفريقية.

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وأوضحت التقارير الصحفية أن إدارة المقاولون العرب وضعت حالة واحدة لرحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو تلقيه عرضًا أوروبيا قوياً خاصة وأن النجم لديه رغبة كبيرة في الاحتراف في حال تلقيه عرضًا جيداً في الدوريات الأوروبية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن طاهر محمد طاهر يعتبر واحداً من أبرز النجوم داخل الدوري الممتاز في ظل القدرات الهجومية المميزة التي يمتلكها ونجاحه في صناعة الفارق لفريقه في الكثير من المباريات مما أدى إلى خطف كل الأنظار له بالإضافة إلى وجود رغبة من قبل الأهلي والزمالك في التعاقد معه.

وأكدت التقارير الصحفية أن براميدز كان قد أبدى اهتمامه أيضًا بضم طاهر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل القناعات الكاملة بقدرات طاهر محمد طاهر.