رياضة | قائد ليفربول يكشف لماذا لم يطلب قميص ميسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:33 مساءً - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول يكشف لماذا لم يطلب قميص ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب الإنجليزي جوردن هندرسون قائد فريق ليفربول عن سبب عدم طلبه لتبادل القمصان مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في مباراة الفريقين بالموسم الماضي.

وكان فريق ليفربول قد نجح في التأهل على حساب نادي برشلونة بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

وقال هندرسون في تصريحات صحفية : "لم يسبق لي أن فعلت ذلك (طلب قميص من لاعب آخر)، وعندما كنت في سندرلاند روي كين أخبرني ; إذا طلبت قميص لاعب سيبدو أنك خائف منه"

‏وتابع ؛ "بعد مباراة برشلونة عدت بقميص سواريز، حيث أن لويس فتى جيد وفعل ذلك كبادرة لطيفة لأننا لعبنا معاً في الفريق قبل انتقاله للبارسا".