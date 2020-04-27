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الامارات | الدوسري نجم الهلال السعودي يتلقى عرضاً إنجليزياً

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي لكرة القدم، أنه تلقي عرضا للعب في أحد أندية ، دون الكشف عن هوية النادي.

وقال الدوسري في تصريحات عبر إذاعة "إم.بي.سي.إف.إم" إنه يتطلع لخوض تجربة احتراف جديدة، حيث سبق له أن لعب في صفوف فريق فياريال الإسباني في تجربة قصيرة لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه تلقى بالفعل عرضا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف الدوسري، أنه يحترم رغبة جماهير ناديه في الاحتفاظ بنجوم الفريق، لكنه أشار إلى أنه لن يتردد في قبول الفرصة في حالة إتمامها بشكل رسمي من خلال ناديه.

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وكان الدوسري انضم لصفوف فياريال الإسباني على سبيل الإعارة من الهلال، في يناير عام 2018 ، حيث خاض تجربة الاحتراف الأولى في مسيرته والتي دامت لستة أشهر فقط.

وكانت وزارة ، أعلنت تعليق كافة الأنشطة بسبب تداعيات انتشار .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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