الامارات | إلغاء سباق فورمولا 1 الفرنسي.. و"الجائزة الكبرى" من دون جمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء سباق فورمولا 1 الفرنسي.. و"الجائزة الكبرى" من دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى الفرنسي لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الاثنين، أن السباق تم إلغائه في ضوء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد وأنه "لن يقام في 2020".

وقال إريك بولييه رئيس السباق في بيان: "نظرا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس كورونا، فإن سباق الجائزة الكبرى الفرنسي أحيط علما بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية مما يجعل من المستحيل الحفاظ على الحدث الخاص بنا".

يذكر أن هذا السباق هو العاشر الذي يتم إلغائه أو تأجيله خلال تفشي وباء فيروس "كورونا" حيث تسعى فورمولا-1 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم 2020. وهناك أمنيات بان يبدأ الموسم بإقامة سباق الجائزة الكبرى النمساوي في الخامس من يوليو المقبل بدون حضور جمهور.

وكان مضمار "سيلفرستون" أكد اليوم الاثنين أن سباق الجائزة الكبرى البريطاني سيقام بدون جمهور إذا كان هناك إمكانية للتسابق من الأساس، بعدها باسبوعين.

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وذكر مسؤولو المضمار في بيان: "من الواضح وفقا للظروف الحالية في البلاد وطلبات الحكومة الموضوعة حاليا وللمستقبل القريب، سيكون من الصعب، هذا العام، استضافة سباق الجائزة الكبرى البريطاني أمام الجماهير في سيلفرستون".

وأضاف البيان: "التزاماتنا هي أن نحافظ على صحة وسلامة كل المتواجدين في إعداد وتقديم الحدث، حراسنا المتطوعون وصناع السباق وبالطبع، أنتم، الجماهير المذهلة، وهذا يعني أن هذا أكثر طريقة آمنة وأفضل قرار يمكن اتخاذه".

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