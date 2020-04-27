نيوكاسل يجهز عقداً ذهبياً لكافاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

كشفت تقارير صحافية فرنسية، أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يسعى جدياً للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، إدينسون كافاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ذكر موقع لو10 سبورت الفرنسي، وفقاً لمعلومات موقع فوت ميركاتو، فإن نيوكاسل سيستهدف العديد من اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم الحالية في نهاية الموسم، وسيكون كافاني من أولويات "الماكبايس" لتعزيز الخط الهجومي، ولتحقيق أهدافه لن يضع نيوكاسل أي حدود للظفر بخدمات أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان. وسيعمل نيوكاسل بالفعل على تنمية الرغبة في جلب كافاني، وسيكون مستعداً للمراهنة عليه في الصيف بتقديم عقد ذهبي له في الأيام المقبلة. وستعد إدارة نيوكاسل عقداً ضخماً لمهاجم باريس سان جيرمان للحصول على موافقته، ويبقى أن نرى ما هو القرار الذي سيتخذه كافاني لمستقبله الآن.

