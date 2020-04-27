روبين: أفكر في العودة من الاعتزال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

أعرب الهولندي أرين روبين، نجم بايرن ميونيخ السابق، عن رغبته في العودة لممارسة كرة القدم مرة أخرى، بعدما أعلن اعتزاله قبل أقل من عام.

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وقال روبين في مقطع صوتي في بث مباشر، تم بثه على موقع بايرين ميونيخ الرسمي: " في البداية لم أفتقد كرة القدم على الإطلاق، ولكن بعد ذلك كانت هناك مرحلة كان لدي أفكار أنه ربما أود أن ألعب قليلا مرة أخرى".

وأضاف: "من وقت لآخر لا يزال لدي هذا الشعور، مع هذا الفيروس، إنه وقت غريب للغاية بالنسبة للجميع".

وعن شعوره بدون كرة القدم تابع: "عندما تكون متقاعدًا، لا أحد ينتظر منك شيء ولكنك تحتاج إلى شيء يستحق الاستيقاظ من أجله، بالنسبة لي هذا الأمر هو أطفالي."