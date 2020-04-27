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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبين: أفكر في العودة من الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
أعرب الهولندي أرين روبين، نجم بايرن ميونيخ السابق، عن رغبته في العودة لممارسة كرة القدم مرة أخرى، بعدما أعلن اعتزاله قبل أقل من عام.
وقال روبين في مقطع صوتي في بث مباشر، تم بثه على موقع بايرين ميونيخ الرسمي: " في البداية لم أفتقد كرة القدم على الإطلاق، ولكن بعد ذلك كانت هناك مرحلة كان لدي أفكار أنه ربما أود أن ألعب قليلا مرة أخرى".
وأضاف: "من وقت لآخر لا يزال لدي هذا الشعور، مع هذا الفيروس، إنه وقت غريب للغاية بالنسبة للجميع".
وعن شعوره بدون كرة القدم تابع: "عندما تكون متقاعدًا، لا أحد ينتظر منك شيء ولكنك تحتاج إلى شيء يستحق الاستيقاظ من أجله، بالنسبة لي هذا الأمر هو أطفالي."
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