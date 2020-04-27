شكرا لقرائتكم هشام يكن : لم أجلس على دكة البدلاء طوال مشواري الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن، المدير الفني لفريق اير سبورت للطيران، ونجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه لم يجلس على دكة البدلاء طوال مسيرته الكروية.
وأضاف يكن ، في مقابلة مع سيف زاهر , في برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , قائلا كان حلم اكمال مسيرتى والدى ، ولعبت في دمياط 6 شهور بالصدفة من خلال لقاء ودي في الزقازيق وكانت أول مباراة ضد الزمالك .
وتابع لعب بجوار 14 مساك طوال تاريخي في الزمالك ولكنى لم العب احتياطي، خلال مشواري الكروي ، وأشعر بالحزن لعدم تقدير تاريخي مع الزمالك لا يوجد خلافات بيني وبين إدارة الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام يكن : لم أجلس على دكة البدلاء طوال مشواري الكروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.