شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. الأهلى يتوج بطلا لكأس مصر بعد الفوز أمام المصرى 3/2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 27 أبريل 1945 توج النادى الأهلي بالنسخة رقم 24 لمسابقة كأس مصر بعد أن نجح في تحويل تأخره أمام المصري البورسعيدي إلي فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل للمصري محمد جودة، ومحمود العدني، بينما سجل أهداف الأهلي أحمد مكاوي هدفين، وحسين مدكور هدفا.

مثل الأهلي: عزت، مصطفي علواني "الكسار"، محمود حمدي "كروان"، وديع عجوة، حسين الفأر، محمود المهيلمي، حسين مدكور، محمود رأفت، محمد الجندي، أحمد مكاوي، منير حافظ.

مثل المصري: موسكاتيللي، محمود الفحلة، محمد أبوحباجة، محمد الكتاتني، حلمي أبوالمعاطي، حافظ ، محمود العدني، حمدين إلزامك، محمد جودة، محمد لهيطة، سعد الشربيني.

ليتوج الأهلي باللقب للمرة رقم 11 في تاريخه، وكان الأهلي قد وصل للمباراة النهائية بعد أن أقصي أندية الإسكندرية الثلاثة علي الترتيب الاتحاد في مباراة الإعادة بهدف دون رد، بعد تعادلهما في المباراة الأولي بهدف لكل فريق، ثم الترام بخمسة أهداف مقابل هدف في الوقت الإضافي، وأخيرا الأوليمبي في نصف النهائي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

في حين كان طريق المصري قد واجه فيه كل من الترسانة في الدور الأول، ثم السكة في ربع النهائي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ثم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الاحمر 41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادي الأهلي بين بطولتي الدوري والكأس 14 مرة، كان أولها في موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدوري والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.