شكرا لقرائتكم عائق وحيد أمام الأهلي لضم البرازيلي كينو.. تعرف عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقف المقابل المادي حائلاً أمام تفكير الأهلي في ضم البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي، بعد ترشيحه من قبل لجنة التخطيط الحمراء لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد، لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحي الذي تنتهي اعارته للفريق الأحمر وسيعود لناديه الأصلي هيدرسيفيلد بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي يجد الأهلي صعوبة في الإبقاء عليه بسبب المقابل المادي.

وعلم مسئولي الأهلي أن إدارة بيراميدز ترغب في الحصول على 8 ملايين دولار كحد أدني للاستغناء عن كينو خاصة وأن قيمته التسويقية هي 10 ملايين دولار، في الوقت الذي ترغب إدارة النادي في تحقيق أكبر استفادة مادية من عائد بيعه، لتوجيه المبلغ نحو الصفقات الصيفية التي يرغب النادي في إبرامها.

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وأعاد مسئولو النادي الأهلي فتح ملف المهاجم الأجنبي الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد اللعب في مركز الجناح، خاصة بعد تعثر مفاوضات الأوروجوانى جاستون سيرينو نجم هجوم صن داونز الجنوب افريقي.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين مغمورين أو لم يكن لهم أثر كبير مع فرقهم في الفترة الأخيرة مؤكداً أنه في حالة ضم مهاجم أجنبي لابد أن يمثل إضافة نوعية كبير للفريق، وحاول مسئولو الأهلى بكل الطرق التوصل لاتفاق مع إدارة صن داونز الجنوب أفريقى لإنهاء صفقة الأوروجوانى جاستون سيرينو لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وتعويض الرحيل المرتقب لرمضان صبحى جناح الفريق المعار بعد انتهاء إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى.