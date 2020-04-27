أحمد عيد عبد الملك يستعيد ذكريات هدفه فى الصفاقسى التونسى مع حرس الحدود

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جدة - عمرو شويل استعاد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، ذكريات هدفه فى شباك الصفاقسى التونسى موسم 2007 حينما كان لاعباً فى حرس الحدود عبر حسابه الرسمى على انستجرام ، فى المباراة التى انتهت بفوز حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف فى ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويعد أحمد عيد عبدالملك صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولة الكونفدرالية والذي سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغيني عام 2006.
وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.
وقال أحمد عيد عبد الملك عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام "قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا، وبرشح محمد أبو جبل وحسين الشحات وهانى حتحوت وأحمد حسام ميدو".
وكان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.
وأوضح سعد أنه يتحدى زملاءه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامى ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.
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