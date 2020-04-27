شكرا لقرائتكم زى انهارده من 41 سنة .. الزمالك بطل كأس مصر فى غياب المعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 27 أبريل 1979، توج نادى الزمالك بطلا لكأس مصر في نسخته رقم 52، بعد فوزه علي غزل المحلة بثلاثية دون رد في نهائي مكرر للنسخة رقم 48 ، سجل علي خليل، ووحيد كامل في الشوط الأول، وأضاف فاروق جعفر الهدف الثالث في الشوط الثاني من ضربة جزاء.

خاض الزمالك البطل المباراة في غياب حسن شحاتة "المعلم" للإيقاف بتشكيل مكون من: عادل المأمور، سامي منصور، محمود سعد، إبراهيم يوسف، صبري المنياوي، طارق غنيم (محمد طاهر)، فاروق جعفر، مجدي شلبي (حمامة)، وحيد كامل، علي خليل، محمود الخواجة.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة مكونا من: محمود البلعوطي، خالد كرم، السعيد عبدالجواد، محمد جميل، سكر، شوقي غريب، لطفي الشناوي، كمال عبدالمالك (عبدالرحيم خليل)، عمر عبدالله (حسام عبدالغني)، نبيل خروب، أحمد حسن.

على المستوى المحلي فاز الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دوري منطقة القاهرة 14 مرة، ودوري منطقة الجيزة مرة.

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وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة ويعتبر الزمالك أول فريق مصري يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصري 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التي عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادي الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد في مرمى أحمد شوبير حارس الأهلي في الدقيقة 82، وكأس دورة الأسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوي العالم العربي فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصري السعودي مرتين.

وعلى المستوى الأفريقي تمكن نادي الزمالك من الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو توري بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة في تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصري يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقي 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة.

إجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات في الوطن العربي.