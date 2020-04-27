شكرا لقرائتكم هيثم عرابي: اسم الأهلى يساعد على الصفقات وأتمنى إعارة صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هيثم عرابي ، مدير التعاقدات السابق للأهلي، أن إسم القلعة الحمراء، كبير ويساعد على ضم وخطف أي صفقة من أي فريق آخر.

وقال مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه كان يستخدم إسم النادي الأهلى أولا لحسم الصفقات ثم خبراته فى مجال التسويق والتعاقدات.

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وأضاف عرابي مع سيف زاهر , في برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , أتمنى أإعارة صالح جمعة ومنحه فرص أخري بدلا من بيعه وخصوصا الزمالك ، حيث أتمنى بيعه خارج مصر لأندية خليجية.

وأكد عرابي أنه تمكن من شراء ماليك ايفونا بمبلغ 2 مليون و200 الف دولار والاهلى قام بيبعه بعدها بحوال 8 مليون يورو في الدوري الصيني ، مضيفا الزمالك عرض على ايفونا اكثر مما حصل عليه في الاهلى والزمالك دخل للمزايدة علينا .

واستكمل قائلا : الأندية الكبرى تستخدم الصفقات للعامل النفسي ولإفساد ضم النجوم على الخصوم