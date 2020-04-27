شكرا لقرائتكم جوتا: استعادة قمة اللياقة بعد العودة.. "أمر مستحيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ديوغو جوتا لاعب وولفرهامبتون واندرارز أن الغياب عن المباريات يجعل "من المستحيل" على اللاعبين استعادة قمة لياقتهم بمجرد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوقفت كرة القدم للمحترفين في إنجلترا الشهر الماضي ولأجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا إذ قُتل أكثر من 20 ألف شخص في بريطانيا بينما يتدرب اللاعبون بشكل فردي خلال إجراءات العزل العام، أما في كرة القدم، فلا تبدو العودة وشيكة إذ سيكون أفضل سيناريو ممكن هو استئناف السابقة في منتصف يونيو.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن جوتا قوله : الهدف هو البقاء بالمنزل لأطول وقت ممكن ومحاولة الحفاظ على الجاهزية لأننا نعلم أن المسابقة قد تعود ويجب أن نكون مستعدين.

وواصل: عندما تبدأ سيكون الأمر أشبه بفترة ما قبل انطلاق الموسم بالنسبة للاعبين لأنك عندما لا تلعب يكون من المستحيل أن تبقى جاهزا كما كنت. يمكن أن يحدث أي شيء لأننا سنلعب وكأننا في موسم جديد.