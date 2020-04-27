شكرا لقرائتكم أندية إيطاليا تعود للتدريبات في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت الحكومة الإيطالية السماح لرياضيي النخبة معاودة التمارين للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه، كما أعلن رئيس الوزراء يوم الأحد.

وقال رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد انه اعتبارا من الرابع من مايو، "سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة". أما بالنسبة إلى الرياضات الجماعية، فإن "الضوء الأخضر" أعطي اعتبارا من 18 مايو. ولم يتخذ أي قرار بشأن معاودة المنافسات التي توقفت بسبب الحجر الصحي في البلاد.

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وكانت السلطات الكروية في البلاد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020 وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس من أجل ذلك.

وبحسب استفتاء أجرته وكالة "اي جي أي"، فان اثنين على ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد حيث تعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابات بفيروس كورونا المستجد الذي حصد قرابة 27 ألف شخص.

وأعلنت إيطاليا في التاسع من مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد التي أصبحت من الأكثر تأثرا عالميا بوباء "كوفيد-19"، وذلك ضمن إجراءات إقفال واسعة النطاق من أجل الحد من تفشيه. ويتوقع ان تبدأ السلطات مطلع مايو المقبل، بالتخفيف بشكل تدريجي من حدة هذه الإجراءات.