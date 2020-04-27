شكرا لقرائتكم وزير الصحة الإسباني: عودة كرة القدم قبل الصيف "خطأ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيا، يوم الأحد إنه ربما يجب الانتظار لفترة أطول قبل عودة منافسات كرة القدم من جديد، وذلك في ظل استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني والمجلس الرياضي الإسباني على وضع خطة لاستئناف منافسات كرة القدم، المتوقفة لفترة غير محددة، وذلك عند الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

وطبقا للبروتوكول الذي قدمته رابطة الدوري الإسباني، يتم إخضاع كل لاعب لفحص فيروس كورونا، وهو ما قد يمثل مشكلة نظرا لأن إسبانيا لا تشهد وفرة في مستلزمات إجراء الاختبارات.

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وقال وزير الصحة إيا في مؤتمر صحافي: "لا يمكنني الآن أن أقول إنه من الممكن استئناف منافسات كرة القدم قبل الصيف، فهذا سيفتقد الحكمة من جانبي".

وأضاف "هناك تعليمات من وزارة الصحة تطبق على كل التجمعات بأنواعها، بما في ذلك كرة القدم الاحترافية. يجب وضع أي نوع من الاختبارات التشخيصية تحت تصرف الحكومات الإقليمية".

وسجلت إسبانيا أكثر من 22 ألفا و900 حالة وفاة بسبب عدوى كوفيد-19، وأكثر من 220 ألف إصابة، علما أن معدل الإصابات اليومي بدأ في التراجع.

وتعتزم الحكومة الإسبانية تخفيف قيود الإغلاق العام، اعتبارا من الثاني من مايو، حيث ستسمح للمواطنين بممارسة الرياضة في الخارج وبشكل فردي لمدة ساعة واحدة يوميا، وذلك بشرط استمرار تراجع معدل الإصابة.