فورمولا واحد: إلغاء جائزة فرنسا الكبرى بسبب فيروس كورونا

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باريس: انضمت جائزة فرنسا الكبرى لسباقات الفورمولا واحد الى لائحة المراحل التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بإعلان المنظمين الإثنين عن إلغائها بعدما كانت مقررة في 28 يونيو.

وقال مدير السباق إيريك بوييه "نظرا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس +كوفيد-19+، فإن جائزة فرنسا الكبرى أحيطت علما بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية، ما يجعل من المستحيل الابقاء على سباقنا".

وأصبحت جائزة فرنسا الكبرى السباق العاشر الذي يتم إرجاءه (البحرين والصين وفيتنام وهولندا واسبانيا واذربيجان وكندا) أو إلغاءه (استراليا وموناكو وفرنسا) هذا الموسم، ما يجعل جائزة النمسا المقررة في الخامس من يوليو الموعد الجديد المبدئي لانطلاق موسم 2020.

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