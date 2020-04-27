فورمولا واحد: جائزة بريطانيا بدون جمهور

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لندن: أعلن منظمو جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد الإثنين ان السباق سيقام بدون جمهور في موعده المبدئي المقرر في 19 يوليو، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أرجاء انطلاق الموسم الجديد.

لم يتخذ المنظمون حتى الآن قرار إرجاء أو إلغاء السباق المقرر في 19 يوليو، لكن رسالة المدير الإداري لحلبة سيلفرستون ستيوارت برينغل الى المشجعين الذين اشتروا تذاكر، تمهد الطريق لسباق خلف أبواب موصدة.

وقال برينغل عبر حساب سيلفرستون على تويتر "أشعر بخيبة أمل كبيرة لإخباركم بأننا غير قادرين على تنظيم سباق جائزة بريطانيا الكبرى في هذا العام أمام الجماهير في سيلفرستون".