إنييستا يشيد بدور جوارديولا في مسيرته الكروية

أشاد الإسباني أندريس إنيستا بدور المدرب بيب جواريدولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال مسيرته مع كرة القدم.

وقال إنييستا في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية، أنه لا ينكر دور جوارديولا الكبير عندما تولى المهمة الفنية للفريق الكتالوني في تطوير مستواه الفني، مشيراً إلى أن

وأضاف في تصريحاته قائلاً " لا استطيع أن أنكر أيضاًدور المدير الفني لويس فان جال، فهو من أعطاني الثقة ومنحنى فرصة المشاركة مع الفريق الأولى لبرشلونة للمرة الأولى.

يذكر أن إنييستا والذي يشارك حالياً في صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني، قد تمكن من قيادة بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم في نسخة جنوب إفريقيا عام 2010، بهدفه القاتل في شباك هولندا.

في تطوير مستواه الفني، مشيراً إلى أن برشلونة حقق تحت قيادته إنجازات عريضة بتواجد عدد من كبار اللاعبين آنذاك.وأضاف في تصريحاته قائلاً " لا استطيع أن أنكر أيضاًدور المدير الفني لويس فان جال، فهو من أعطاني الثقة ومنحنى فرصة المشاركة مع الفريق الأولى لبرشلونة للمرة الأولى.يذكر أن إنييستا والذي يشارك حالياً في صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني، قد تمكن من قيادة بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم في نسخة جنوب إفريقيا عام 2010، بهدفه القاتل في شباك هولندا.

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