الإمارات تدرس عودة منافسات الدوري عقب إجازة عيد الفطر

يدرس مسئولو كرة القدم الإماراتية توقيتات استئناف النشاط الكروي مجدداً، بعد توقفه من مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
أكدت الصحافة الإماراتية، أن رابطة المحترفين تجري الآن مفاوضات واسعة مع
ووفقاً لصحيفة البيان، فإن الاحتمال الآخر هو عودة المنافسات في منتصف أغسطس المقبل، على أن تكون بداية الموسم الجديد في شهر أكتوبر.
تجري الإمارات حالياً بطولات افتراضية يتم تنظيمها عبر الإنترنت من أجل التشجيع على البقاء في المنزل وكسر الشعور بالملل.
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