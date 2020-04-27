برشلونة يصرف النظر عن لاعب وسط بريشيا الإيطالي

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه النهائي من ضم ساندرو تونالي، لاعب وسط فريق بريشيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، إلى أن مسئولي برشلونة وجدوا أن قيمة الصفقة المادية أمر مبالغ فيه، خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية جراء توقف النشاط الرياضي بعد تداعيات

كانت إدارة النادي الإيطالي حددت قيمة 60 مليون يورو للتفريط في خدمات اللاعب، مع إمكان تبادل للاعبين بين برشلونة وبيريشا.

وأضافت التقارير، أن يوفنتوس الإيطالي هو الأقرب في التوقيت الحالي للحصول على خدمات تونالي.

على صعيد آخر حددت الحكومة الإيطالية موعد الرابع من مايو المقبل، لاستكمال الأندية تدريباتها من المقرات، ما لم تحدث أي مستجدات بشأن الوضع الصحي الراهن. مع الأوضاع الاقتصادية جراء توقف النشاط الرياضي بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وبالتالي فمن الصعب استكمال مفاوضاتهم لضم تونالي.كانت إدارة النادي الإيطالي حددت قيمة 60 مليون يورو للتفريط في خدمات اللاعب، مع إمكان تبادل للاعبين بين برشلونة وبيريشا.وأضافت التقارير، أن يوفنتوس الإيطالي هو الأقرب في التوقيت الحالي للحصول على خدمات تونالي.على صعيد آخر حددت الحكومة الإيطالية موعد الرابع من مايو المقبل، لاستكمال الأندية تدريباتها من المقرات، ما لم تحدث أي مستجدات بشأن الوضع الصحي الراهن.

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