رياضة | هذه الدول يستمر نشاطها الكروي رغم تفشي فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر هذه الدول يستمر نشاطها الكروي رغم تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الغالبية العظمى من دول العالم إيقاف النشاط الرياضي والكروي لديها، نتيجة تفشي جائحة كورونا، إلا أنه لا تزال هناك ثلاث دول فقط في العالم تتمسك بإقامة الدوريات، رغم تفشي كورونا.

وأعلنت طاجيكستان، أمس الأحد، تعليق النشاط الكروي المحلى حتى العاشر من مايو المقبل، في ظل استمرار تفشى فيروس كورونا حول العالم، وهي واحدة من دول قليلة استمر فها موسم كرة القدم رغم تفشي العدوى، وجاء قرار التعليق بعد تحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة تجنبا لانتشار الفيروس في أراضيها.

ليصبح إقامة الدوريات في الوقت الحالية مقتصرا على 3 دول فقط، هي دوري نيكارجوا، إحدى دول البحر الكاريبي، ودوري دولة بوروندي الإفريقية، ودوري بيلاروسيا إحدى دول أوروبا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.