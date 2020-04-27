رياضة | عقد ذهبي من نيوكاسل لـ"كافاني"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر عقد ذهبي من نيوكاسل لـ"كافاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي نيوكاسل الإنجليزي للتعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمانخلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكر موقع لو10 سبورت الفرنسي، وفقاً لمعلومات موقع فوت ميركاتو، فإن نيوكاسل سيستهدف العديد من اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم الحالية في نهاية الموسم، وسيكون كافاني من أولويات "الماكبايس" لتعزيز الخط الهجومي، ولتحقيق أهدافه لن يضع نيوكاسل أي حدود للظفر بخدمات أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان.

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وسيعمل نيوكاسل بالفعل على تنمية الرغبة في جلب كافاني، وسيكون مستعداً للمراهنة عليه في الصيف بتقديم عقد ذهبي له في الأيام المقبلة.

وستعد إدارة نيوكاسل عقداً ضخماً لمهاجم باريس سان جيرمان للحصول على موافقته، ويبقى أن نرى ما هو القرار الذي سيتخذه كافاني لمستقبله الآن.