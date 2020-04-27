رياضة | مرتضى منصور يهاجم برنامج رامز مجنون رسمي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يهاجم برنامج رامز مجنون رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر فضائية إم بي سي مصر .

ونشر مرتضى منصور فيديو عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب طالب فيه بإيقاف البرنامج الذي يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف في مشهد كارثي لبرامج المقالب.

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وأكد مرتضى منصور أنه لن يصمت على أي إهانة للزمالك في البرنامج وطالب المسئولين في الإعلام بضرورة التحرك من أجل إيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.

وكان رامز جلال قد استضاف التونسي علي معلول نجم الأهلي في ثاني حلقات البرنامج.

وأثار علي معلول غضب جماهير الزمالك عقب رده على مداعبة رامز جلال بأنه يستطيع الحصول على توقيعه للزمالك تحت تهديد الثعبان الذي أحضره له في البرنامج ليرد النجم التونسي قائلا:"لأ .. هات التعبان أحسن".