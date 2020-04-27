رياضة | مدرب كريستال بالاس مهدد بعدم استكمال الموسم بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب كريستال بالاس مهدد بعدم استكمال الموسم بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح روي هودسون المدير الفني لفريق كرستال بالاس مهدد بعدم استكمال الموسم الحالي مع فريقه بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

و‏قد يغيب روي هودسون صاحب الـ72 عاما عن حضور تدريبات ومباريات فريقه كريستال بالاس المتبقية هذا الموسم في حال تم استئناف الموسم.

ويأتي هذا القرار بسبب التعليمات الصارمة من الحكومة البريطانية بخصوص الحجر المنزلي للأشخاص الذي يبلغون 70 عامة فما فوق كونهم أكثر عرضة لخطر ڤيروس كورونا.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن البريميرليج سوف يستأنف خلال شهر يونيو المقبل خلف الأبواب المغلقة.