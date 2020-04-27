رياضة | مذبحة داخل مانشستر.. سولشاير يحسم موقف الراحلين في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 10:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مذبحة داخل مانشستر.. سولشاير يحسم موقف الراحلين في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف الراحلين عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب سولشاير في تدعيم الفريق بأكثر من صفقة هذا الصيف، وذلك خاصة بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر به النادي هذا الموسم.

‏وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "صن سبورت"، إن مانشستر يونايتد مستعد لبيع جيسي لينجارد و بول بوجبا هذا الصيف، وان الفريق الإنجليزي قرر الاستفادة من أموال الثنائي.

ومازال مدرب مانشستر يونايتد مهتم بالتوقيع مع جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند وجاك جريليش لاعب استون فيلا، وأيضا سيواجه الثلاثي روخو وبيريرا وسمولينج شبح الرحيل عن النادي.