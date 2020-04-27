صلاح ضمن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي.. ودي بروين أفضل لاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

اختارت صحيفة « The Athletic» البريطانية التشكيل المثالي وأفضل لاعب للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشهد التشكيل تواجد أكثر من لاعب بفريق ليفربول الذي يقترب من الحصول على لقب البريميرليج في حال عودة منافسات الدوري مرة أخرى وعلى رأسهم الثنائي الإفريقي محمد صلاح وساديو ماني.

وجاء تشكيل الفريق المثالي على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

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خط الدفاع: أندري روبرتسون، فيرجيل فان ديك ، كاجلار سويونكو، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: جاك جريليش، جوردان هندرسون، كيفن دي بروين

الهجوم: ساديو ماني، جيمي فاردي، محمد صلاح

كما اختارت الصحيفة البريطانية كيفين دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي كأفضل لاعب للموسم الحالي.

ويحتل دي بروين المركز الأول في ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 18 تمريرة بفارق 4 تمريرات عن أرنولد صاحب المركز الثاني بـ12 تمريرة.