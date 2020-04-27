شكرا لقرائتكم محمد هاني لاعب الأهلي يوجه تحية خاصة لجيش مصر الأبيض .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد هاني لاعب النادي الأهلي، على تقديم التحية إلى جيش مصر الأبيض، الذي يقف على الخطوط الدفاعية الأولى في الحرب ضد وباء كورونا المستجد، الذي أجبر الملايين حول العالم على البقاء في منازلهم.

ونشر هاني فيديو عبر حسابه الشخضي على موقع انستجرام ، لأطباء المنوفية خلال استقبالهم للمرضى بالورود، معبراً عن امتنانة لهذا الموقف بالتصفيق وعلم مصر وقلب.

وجدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تحذيراته للاعبين بشأن التواجد في تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا، خاصة بعد انتشار صورة لثنائي الفريق صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا وسط تجمع كبير من الأصدقاء.

وقرر جهاز الكرة بالأهلي مضاعفة العقوبة على اللاعبين حال تأكد مشاركة أي لاعب في الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم، نظراً لخطورة الأمر، ليس فقط لتجنب تعرض أياً منهم للإصابة، ولكن بسبب خطر فيروس كورونا أيضاً.

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وفرض جهاز الكرة بالأهلي عدداً من الممنوعات على اللاعبين ليتم تجنبها خلال شهر رمضان أبرزها تجنب التجمعات في رمضان، كما حذر جهاز الكرة لاعبي الأهلي من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف.

من ناحية أخرى ، تبرّأ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من "ظُلم" صالح جمعة لاعب الفريق بعدما شهدت الفترة الماضية تزايد "موجة" الهجوم ضد المدرب السويسرى بدعوى أنه لم يمنح اللاعب فرصة كافية للتعبير عن قدراته الفنية ولم يتعامل معه بشكل جيد.

وكشف مصدر فى الأهلى عن حديث دار مؤخراً بين فايلر وأحد مسئولى النادى، أكد خلاله الأول أنه كان يتمنى الاعتماد على صالح جمعة والاستعانة به فى المباريات لكن اللاعب لم يلتزم بالتعليمات ولا بتوجيهات الجهاز الفني.

وقال فايلر خلال "وصلة الدردشة" مع المسئول الأهلاوى، "حاولت كثيراً "تقويم" صالح جمعة وتوجيه نصائح كثيرة له حتى يلتزم ويظهر بشكل جيد فى التدريبات ولكن دون جدوى".

وأضاف المدرب السويسرى، "لا أنكر أن صالح جمعة صاحب مهارات فنية عالية وقدرات كبيرة لكنه لم يستغلّها ولا يحاول إظهار هذه القدرات فى الملعب، لذا لا يستحق الحصول على فرصة.. لم أكن أول مدرب يتجاهل صالح فقد علمت أنه لم يٌُشارك مع أكثر من مدرب بل وفى أكثر من نادٍ، وهذا يؤكد أن المشكلة فيه وليس فى المدربين الذين يقومون بتدريبه".