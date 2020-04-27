شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، فكرة إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم فى ظل الأزمة الراهنة وتوقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا، ومحاولات الجبلاية لإستكمال مسابقة الدورى فى أى وقت حتى وإن استمر لنهاية سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، إن اللجنة الخماسية ترفض بشكل قاطع إلغاء كأس مصر هذا الموسم لاسيما وأن إلغاء البطولة يعنى بطلان قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات المقبلة إلى 95 ناديا حيث تم استبعاد الأندية التى لم تصل إلى الأدوار التمهيدية المتقدمة للبطولة وفقا للمعايير التى وضعتها اللجنة الخماسية لتقليص عدد الجمعية العمومية بناء على طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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والأندية الـ95 هي، الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، أبو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، أسوان، كيما أسوان.