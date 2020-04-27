شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس مقاطعة برنامج رامز جلال بعد تهكم على معلول على الفارس الابيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس إدارة نادي الزمالك مقاطعة برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال بعد قيامه بذكر اسم الزمالك في حقلة علي معلول ظهير أيسر الأهلي والتي كانت السبب في تهكم علي معلول علي نادي الزمالك عندما رد علي توقيع للزمالك : هات التعبان.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك ان الاستهزاء والاستهتار باسم النادي ووضعه في جملة مفيدة مع لاعبي المنافس او في عدم وجود من يرد عن النادي يعتبر امر خاطئ لن يتم السكوت عنه، وتبحث إدارة الزمالك منع التعامل مع برنامج رامز جلال ، وإصدار قرار بمنع التعامل مع برامج المقالب في المستقبل لجميع اللاعبين.

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من ناحية اخري تلقت إدارة نادي الزمالك صدمة قوية من مسئولي بيراميدز بعدما فشل الطرفان في تقريب وجهات النظر بشان الصفقة التبادلية بين الناديين والمنتظر اتمامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كشف مصدر داخل بيراميدز ان المفاوضات بين الناديين تشهد حاليا مرحلة من التجميد بعدما رفض مسئولو بيراميدز دخول نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق في الصفقة، وإعلان بقاء دونجا لموسم جديد في بيراميدز وهو ما رفضه الزمالك في ظل رغبته في التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط.

كما حددت إدارة بيراميدز سعر كل لاعب من لاعبي الفريق الذين طلبهم الزمالك تمهيدا لتحويل التعاون بين الناديين في الصفقات من تبادلية الي عملية بيع وشراء نقدا بعد توقف مفاضوات الصفقات التبادلية.