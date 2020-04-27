شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يساعد مهاجم الإسماعيلي على استعادة ذكريات التألق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الاسماعيلى ذكريات تألقه مع منتخب تونس حيث نشر صورة عبر حسابه على انستجرام تجمعه بزميله التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب نادى الزمالك يحملان علم تونس ويرتديان قميص نسور قرطاج بعد إحدى المباريات الدولية ، زويرتبط فخر وساسى بعلاقة صداقة وطيدة قبل الحضور للدوري المصرى .



ساسى وبن يوسف

فى سياق مختلف ، طلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى تقرير من التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الدراويش عن حالة فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق للتعرف على أخر تطورات تعافيه من الإصابة ، وكلف جوميز علياوى بالإشراف على البرنامج التأهيلى لفخر الدين بن يوسف بحكم تواجد الثنائى فى تونس بسبب الاحداث الراهنة وأزمة كورونا

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ويسابق المهاجم التونسى الزمن للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، حيث قال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافي من الإصابة.

وأخطر مسئولى النادى الاسماعيلى ، فخر الدين بن يوسف بقرار اتحاد الكرة المنتظر تطبيقه فى الموسم الجديد بالتراجع عن معاملة لاعبى شمال أفريقيا كلاعب محليين ، حيث قال أعضاء الجهاز الفنى للاعب المتواجد فى تونس نظراً للظروف الراهنة وأزمة كورونا، أن ناديه يتمسك بإستمراره وقيده كلاعب أجنبى فى حالة موافقته على الاستمرار مع الدراويش بالموسم الجديد ، ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الاسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الحالى حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 شهور فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر.

وطالب مسئولى الاسماعيلى ، المهاجم التونسى بسرعة حسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل حتى يستطيع الجهاز الفنى للدراويش ترتيب قائمة أولوياته فى التعاقدات الجديدة والراحلين.